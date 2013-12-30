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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:34 BJT

日本股市：日经指数早盘微升，今年可望录得1972年以来最佳年度表现

日本金融市场因新年假期将于12月31日至1月3日休市，1月6日恢复交易。

在日本激进的财政和货币刺激政策的带动下，日经指数今年迄今累计扬升56%。

尽管日股上涨，但仍远低于过去10年的平均市盈倍数。汤森路透Datastream的数据显示，未来12个月的市盈率为14，而10年均值为16.1，美国标普500指数 则为15。

东证股价指数 早盘上涨0.7%，报1,299.13点，成交量是过去90个交易日单日均值的28%。(完)
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