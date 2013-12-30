港报社评：远虑入不敷支力顶民粹压力--星岛日报12月30日

外间估计，本财政年度库房又会出现数百亿元的盈余，财政司司长曾俊华已经开始调节公众期望，指出香港财政面对的远忧。 数百亿元的盈余，难免会带给财政司司长「开心的烦恼」，为如何应付社会上的均富诉求而头痛。比起回归初期，政府的每年经常开支已经增长一倍，继续增加「长远承担」的力度，在《基本法》所定量入为出的原则下，首先要评估政府的长期财政承受能力。曾俊华昨日预告，在明年2月公布新一年度财政预算时，会介绍政府牵头的「长远财政计画工作小组」的主要结论，为人口老化和政府长远财政承担作规划。 他透露工作小组其中两位学者成员，提醒他要及早调节公众对公共财政的理解和预期，大家要有心理准备。曾俊华预期香港社会经济动力会逐步放缓，难复以往的高增长，政府收入会逐步减少，同时，人口老化又会导致福利开支持续上升，终有一天要动用财政储备去应付公共开支，再进一步就要加税或举债。 社会财富增长，要求改善基层生活，尤其让长者活得有尊严，至于要去到甚么水平才合理，各人心中却有不同的一把尺，在普选制度下，争取福利往往成为政治人物笼络民心的手段。 曾俊华提出忧虑，是就算不搞福利主义，香港长远人口结构的转变，都有可能导致库房入不敷支。曾俊华提出「生之者寡，食之者众」的忧虑，展现比较保守的理财态度，指出香港需要正视的长远财政问题。即使保守理财，仍须有恰当的惠民措施，而政府指出了问题后，大众会期待政府会提出怎样的解决方案。(A04)