港报社评：宾馆劏房林立，灾难迟早要来--明报12月30日

北角一幢有多间宾馆的大厦发生火警，多人重伤危殆。本来用作普通民居的大厦，被人改成劏房与宾馆，不论是合法还是非法改建，肯定存在严重隐患，社会早已提出警告，但改善的步伐总是龟速牛步。希望社会不要待另一次五级火灾出现后，才能觉醒。

近年市区大厦劏房林立，早已发生过多次大大小小的意外，近年旅游业兴旺旅客大增，酒店供不应求，由普通民居改建而成的合法或非法宾馆如雨后春笋。熟悉香港房屋历史的人都知道，漫山遍野的木屋寮屋，只得一个结局，就是不知何年何日，触发一场大火。

这次火警，不少伤者是住在合法宾馆的人。其实，香港居住密度本已超高，再把民居改为宾馆，危机之高，不言而喻。即使宾馆领足牌照合法改建，跟足消防安全设计，但小本经营的小宾馆难免有小漏洞，结果，只要一道没关贴的防烟门，或一个失灵的花洒，就有可能把一个小火种变成一次冲天大火灾。

社会早已要求定出消灭劏房时间表，但政府总是充耳不闻；社会早已质疑旅客急增旅馆不够，但酒店兴建速度总是追不上。据本报今年2月总结的数据，过去10 年访港旅客增幅达213%，但同期酒店房间数目增幅只有76%，宾馆房间增幅也只有39%，非法宾馆又怎可能不应运而生？

如今灾难已发生，消防当然需加强巡查，其他政府部门也要加强打击非法宾馆。不过，要治本，还是要回归基本——尽快评估香港旅游业的承受能力，并增拨土地兴建廉价酒店，否则，另一次伤亡枕藉的火灾，迟早要来。(A04)