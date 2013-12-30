港报社评：宾馆劏房林立，灾难迟早要来--明报12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
北角一幢有多间宾馆的大厦发生火警，多人重伤危殆。本来用作普通民居的大厦，被人改成劏房与宾馆，不论是合法还是非法改建，肯定存在严重隐患，社会早已提出警告，但改善的步伐总是龟速牛步。希望社会不要待另一次五级火灾出现后，才能觉醒。
近年市区大厦劏房林立，早已发生过多次大大小小的意外，近年旅游业兴旺旅客大增，酒店供不应求，由普通民居改建而成的合法或非法宾馆如雨后春笋。熟悉香港房屋历史的人都知道，漫山遍野的木屋寮屋，只得一个结局，就是不知何年何日，触发一场大火。
这次火警，不少伤者是住在合法宾馆的人。其实，香港居住密度本已超高，再把民居改为宾馆，危机之高，不言而喻。即使宾馆领足牌照合法改建，跟足消防安全设计，但小本经营的小宾馆难免有小漏洞，结果，只要一道没关贴的防烟门，或一个失灵的花洒，就有可能把一个小火种变成一次冲天大火灾。
社会早已要求定出消灭劏房时间表，但政府总是充耳不闻；社会早已质疑旅客急增旅馆不够，但酒店兴建速度总是追不上。据本报今年2月总结的数据，过去10 年访港旅客增幅达213%，但同期酒店房间数目增幅只有76%，宾馆房间增幅也只有39%，非法宾馆又怎可能不应运而生？
如今灾难已发生，消防当然需加强巡查，其他政府部门也要加强打击非法宾馆。不过，要治本，还是要回归基本——尽快评估香港旅游业的承受能力，并增拨土地兴建廉价酒店，否则，另一次伤亡枕藉的火灾，迟早要来。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。