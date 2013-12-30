港报社评：人币再创汇改新高，明年升幅料受抑制--信报12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 -
人民币兑美元中间价上周五报6.1050，再创汇改以来新高。人民币兑美元的汇价相信已接近均衡水平；加上央行明年会扩大人民币汇率波动区间，预料人民币升值幅度将受到限制，而汇率双向波动可望逐渐成为常态。
检视今年升值的过程，人民币于第二季度升速最为凌厉。从4月初至5月底不断刷新纪录，其后政府推出措施打击热钱套利，加上美国联储局退市预期升温，使人民币出现短期贬值压力，但随美国年底退市预期降温，资金再回流中国。
贸易顺差和跨境资金流入仍是人民币升值的主要推动力。然随着明年中国经济加速转型，对内扩大内需消费，对外则鼓励积极增加对外直接投资；美国联储局明年开始缩减购债规模，中国基准利率水平与国外的利差应会收窄；加上中国进一步开放服务业，经常账项目或资本和金融项目顺差规模，都有缩小可能。
人行行长周小川近日强调，继续完善人民币汇率市场化形成机制。央行明年应扩大人民币兑美元汇率每日波幅，不排除波动区间由1%扩大至2%，用足银行间外汇市场人民币对美元交易汇价的波动幅度，增强银行定价的自主性和灵活性。
人民币汇价明年的走势应不会出现方向性转变，但中国经常项目仍维持顺差，即使储局明年开始减债，对人民币汇价影响有限，期间不排除美元转强令人民币出现短暂贬值压力，但反有利加快人民币汇率形成机制的市场化改革。
人民币明年升值仍是大方向，但速度会放缓；于扩大人民币兑美元汇率波动区间的同时，人民币在升值过程，短期汇价波动则难免变得较前频密。(A02)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。