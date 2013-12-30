港报社评：政府要脱派糖困，解铃须系铃人--经济日报12月30日

财政司司长曾俊华昨在网志大谈审慎理财启学，明显为明年2月预算案做预期管理。惟各界施压港府派糖，源于政府近年大幅低估盈余，又缺乏为长远投资的方案，故解铃治本还须系铃人。 政党正纷纷施压财爷打开水浸的库房派糖或大举投资，相信财爷为纾预算案压力，昨在其网志大谈财政储备须有备无患、开支要精打细算。其实大部分港人对政府应审慎理财并无异议，惟近年各界不断施压政府派糖，非因港人精神分裂，而是病源政府。

究其底因，就是历任财政司长都以审慎理财名义，年年预算案大幅低估收入，最终往往录得巨额盈余，纳税多、福利少的中产，自然要求还富于民。社会上既有强烈民意，政客又目睹库房确大水浸，正是「慷他人之慨」的大好政治本钱，故力迫库房派糖派米，令香港政治更走向民粹。港府还因坐拥大量盈余，却迟迟未善用储备缓解香港长期问题，招人诟病。 例如人口老化已是多届政府提出的老问题，但至今未见政府有系统的明确处理方案。试问市民眼见政府年复年大幅低估盈余，投资解决长期问题上又议而不决、决而不行、行而缺方或无果，自难信任政府可以用好巨额储备。 财爷昨表示公共开支政策必须有具体政策目标、整体效益评估，并具详细执行方案，此是应有之义，惟若政府缺乏合理的预算能力和解决香港长期问题的意志与能力，预算案恐怕只会年复年在派糖问题上折腾打转，故港府除了交代理财原则和哲学外，施政报告和预算案还须汲取教训，让社会将精力用于实事，真正改善经济、社会和民生。(A08)