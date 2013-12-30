港报社评：打击“影子宾馆”增加廉价宾馆--文汇报12月30日

「影子宾馆」林立的北角五洲大厦，昨晨疑因位于后巷楼梯堆放的建筑废料起火，酿成三级大火。虽然这次火灾并非「影子宾馆」所引发，但由于大厦内多个单位被改建为宾馆出租，原来大厦的防火设备根本不足以应付大批旅客的需求。「影子宾馆」能够在闹区中成行成市，主因是监管松散，变相纵容大批「影子宾馆」无牌经营。当局应加大巡查及打击力度，长远应尽快增加廉价宾馆供应。

事实上，无牌宾馆并没有根据正常渠道申请牌照，设备及安全标准未有得到当局的审批，而当中不少更存在安全不达标、僭建等问题。过去，香港发生过多宗涉及「影子宾馆」的火警，每次都造成惨重的人命伤亡。

根据《旅馆业条例》，经营或管理无牌宾馆均属刑事罪行，但不少「影子宾馆」却公然广作宣传招徕，主要是由于当局规管不严。无牌宾馆的监管涉及多个部门，旅馆经营属民政署范畴，安全属于消防处审核，楼宇结构则由屋宇署负责，结果一业多管变成各自不管。同时，当局过去鲜有成功检控个案，原因是举证检控困难，除非是将经营场主当场拘捕。当局应汲取经验，加强跨部门协作打击，并且采取放蛇等方式检控违法场主，全面整顿。

近年「影子宾馆」如雨后春笋般急速增加，与香港缺乏廉价宾馆有直接关系。香港作为旅游中心，但酒店长期供不应求，衍生出「影子宾馆」问题。当局应对症下药，增加廉价宾馆供应，可推动更多旧式或弃置工厂大厦转型成廉价宾馆应市，既可令「影子宾馆」难以继续生存，也可为旅客提供更多的住宿选择。(A03)