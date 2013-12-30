港报财经评论：债息升未威胁股市--信报12月30日

债息升未威胁股市/习广思

联储局宣布退市后，最出人意表的事情，不是股市不跌反升，而是债市的平静。不过，美债弱势始终难改，上周五1年期美债息再叩3厘，市场听见警号，却又难得的淡然面对，一再反映这次退市，不同于5月那次张扬退市，市场对经济在低息及低通胀环境中复苏的故事非常受影响，特别是股市。美银美林财富管理策略师Jim Russell说，10年期美债息迟早攀升至3.5厘，但股市不会因此不安。股市投资者何来这种信心？今日与半年前相比，股市投资者又凭什么消化了债息回升的坏消息？

答案是，市场被联储局说服了。退市背后的故事是，经济复苏加强了增长信心，而低息刺激因素持续。现时，债市观点是以经济现况来看，10年期美债息合理值应在3.5厘，故随着经济复苏迹象愈见明显，债息有再升空间，而且是由联储局缩减买债所驱动，而非受通胀威胁而上升，最终考验的是股市如何处理债息攀升及经济复苏两项因素。只要债息持续在这个预期内运作，而不是突然急抽升的惊险，相信债息叩3厘不会威胁到美股。

然而，当10年期美债息回升至3厘，对高风险资产影响不大，但对高息资产影响则大了。美债息回升意味资金逐步撤离安全港口，高质安全资产的吸引力将再进一步下降，虽然领汇 已是过气股，但值得留意的是，上周五股价再跌1.85%，自5月后已受压250天线，股息收益率约4厘，料股价将续跌，而股息率续升。退市新趋势是，迫资金进一步冒险再冒险。

9月时提及过，联储局退市是兵行险着，但推延至12月时，市场却有不一样的反应。PIMCO主席埃利安赞许联储局终于做了一件正确的事──开始退市，并给多指引。埃利安认为，退市有4点值得留意，包括：①联储局令人对短期经济前景信心增加，就业及家庭开支均见改善；②央行信心提高，但未至于太强，对于就业、增长及通胀的隐忧和担心也是合理；③经济前景颇复杂，但联储局开始做政策平衡，未来仍有需要走钢线，这也是联储局在缩减买债之余，却维持放鸽口脗的原因；④投资者要特别留意，联储局政策可用的招数并未用完。在这4项观察中，可以预期退市利好股市，但明年退市步伐仍将左右股市走势，而且经济数据对股市的左右力量更加大。(B01)

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小心圆汇走势逆转/苏子

上周五美元兑日圆最高曾见105.18，成功突破105心理关口，最后以接近全周高位收市，由于美元兑日圆是在联储局宣布收水后才再展新一轮上升浪；加上近日美元10年期债息更突破3年的3厘高位，其走势正与美元兑日圆呈现正相关性。换言之，只要市场继续预期稍后联储局仍会继续收水，而美国10年期债息仍能保持目前的强劲上升势头，理论上美元兑日圆目前的单边升市仍会持续下去。

投资者即使因为技术走势已严重超买而入市建立短仓，亦只宜视作投机的短炒策略，要有见好即收的心态，暂不宜逆着市场的强劲单边升市建立较长线的短仓。那些即使因为相信相反理论已可发挥作用，而有意入市建立短仓的有实力投资者，宜用甚低的杠杆入市，实力不足的只宜暂作壁上观，直至美元兑日圆在技术上有明显的逆转讯号才可采取行动。

短线而言，美元兑日圆的调整若没有跌破上周的103.73低位收市，预料会继续朝着200月SMA方向迈进；反之，若跌破上周低位收市，可视作初步的重要逆转讯号，已可伺机入市建立短仓。留意上周五日本公布的CPI上升1.5%，数据反映距离实现日本央行设定的2%通胀目标又接近了一步，稍后要留意央行会否因为通胀已接近目标，表示不急于再扩大放水的力度。

目前市场普遍认为，日本央行或会因为对冲今年4月因日本上调消费税的负面影响，而有加大放水力度的需要，但投资者亦要注意，除日本的能源依赖进口外，食品亦占进口一个甚高比例，故日圆继续明显下跌，势必会令日本CPI加速上升，使央行的2%通胀目标快速到达。

倘若日本央行不欲通胀升势太快，小心有可能出口术干预日圆弱势，例如表示日本已成功摆脱通缩威胁，或日本短期内已没有加大放水力度的需要，从而使目前表现强势的美元兑日圆逆转，摆脱与美国10年期国债息率的正相关性，正式向下出现一个似模似样的大型调整市。投资者目前宜提防日圆稍后再跌时，市场大户或利用日本的通胀数据来打击大手高追美元兑日圆的投机者。(B07)