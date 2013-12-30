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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:48 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在105.50阻力位前获得良好买盘

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* 美元/日圆升逾105.40，距105.50的选择权障碍不远

* 105.50亦是124.14跌至75.31的61.8%回档位

* 年底前日本投资者对美元的需求支撑走势

* 明确突破且收于105.50上方将为多头讯号，或上看107/108(完)

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