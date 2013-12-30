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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--12月31日****

路透12月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段   预估值      前值

    12月31日-1月10日
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                      12月        --       +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --       +7.7%
    
    12月31日
    0030  澳洲民间信贷(较前月)                            11月         --       +0.3%
              房屋信贷(较前月)                                         --       +0.5%
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              12月28日当周    --       +1.4%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            12月28日当周    --       +3.9%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区   10月
          房价指数(较前月)                                           +0.8%      +0.9%
                  (较上年同期)                                       +13.0%    +12.8%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区                      
          房价指数(较前月)                                           +0.7%      +1.3%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   12月        61.0       63.0
    1500  美国消费者信心指数                              12月        76.0       70.4
    1530  美国达拉斯联储服务业活动指数                    12月         --        10.3
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                               公布时段      现值    预估值    
    12月30日(一)    
    0900  意大利企业信心指数                               12月        98.2      98.9     
    1500  美国成屋待完成销售指数                           11月       -1.6%       --      
              成屋待完成销售指数(较前月)                              +0.2%     +1.0%     
    1530  美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                 12月         3.1       --   
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  12月       +0.1%     +0.2%     
                                 (较上年同期)                         +1.1%     +1.2% (完)
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