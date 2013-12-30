主要国家经济指标预测--12月31日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月31日-1月10日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +7.7% 12月31日 0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.3% 房屋信贷(较前月) -- +0.5% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月28日当周 -- +1.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月28日当周 -- +3.9% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 10月 房价指数(较前月) +0.8% +0.9% (较上年同期) +13.0% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 61.0 63.0 1500 美国消费者信心指数 12月 76.0 70.4 1530 美国达拉斯联储服务业活动指数 12月 -- 10.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月30日(一) 0900 意大利企业信心指数 12月 98.2 98.9 1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -1.6% -- 成屋待完成销售指数(较前月) +0.2% +1.0% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 12月 3.1 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.2% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。