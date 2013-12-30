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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:53 BJT

金属期市：伦敦期铜守在四个月高位附近，因看好中国需求

新华社报导周三称，中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，较2012年的7.7%增速稍有回落。

中国工信部周五表示，预计今年全年规模以上工业增加值增长9.8%左右，利润增长13%。

交易所库存下降导致供应缺乏，也为铜价提供了进一步支撑。

LME数据显示，交易所注册仓库的铜库存降至1月以来最低的370,950吨。

不过明年预计将进入市场的铜精矿料将有相当一部分转化为精炼铜库存，从而增加供应并平抑价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 于春红)
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