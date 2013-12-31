台湾货币市场：1月提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月31日 - 台湾货币市场1月提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)128亿台币 ：(单位：亿台币)
1/06 4,358.15
1/07 1,318.00
1/08 829.00
1/09 730.00
1/10 977.85
1/13 6,204.20
1/14 4,210.50
1/15 1,724.00
1/16 3,969.00
1/17 947.00
1/20 2,104.80
1/21 863.00
1/22 644.30
1/23 3,368.50
1/24 3,604.40
1/27 3,968.30
1/28 42.00
1/29 31.00
1/30 50.00
1/31 85.00
2/03 99.00
--公债还本付息938.6850亿台币
1/05 100甲1期3息 8.0000亿台币
1/06 101甲1期2息 8.0000亿台币
1/09 102甲1期1息 5.5000亿台币
1/12 99甲1期4息 7.0000亿台币
1/13 100甲2期3息 13.8125亿台币
1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币
1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币
1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币
1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币
1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币
1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币
1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币
1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/06：发行364天期央行定存单，预计金额1,000亿台币，3日标售。
--1/13：发行两年期央行定存单，预计金额100亿台币，10日标售。
--1/14：发行财103-2期182天期国库券，预计金额250亿台币，13日标售。
--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。
--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。
--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。
注：*表新增及修正。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。