全球金融：CFTC授权新加坡交易所进行衍生品结算

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月30日 - 新加坡交易所(SGX)周一发布声明稿指出，美国商品期货交易委员会(CFTC)已经授权SGX作为一衍生品结算机构；SGX将成为亚洲第一家获得这一授权的交易所。
根据美国多德-弗兰克法案，CFTC要求所有为美国客户结算衍生品互换的结算中心向CFTC注册。
SGX表示，遵循最新美国法令及规范，新进以及现有的美国客户将可以通过该公司旗下的Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd (SGX-DC)结算衍生品合约。
SGX已经负责结算大量全球铁矿石互换合约，目前计画在明年初推出钢品期货及互换合约。
SGX表示，SGX-DC及SGX的证券结算中心The Central Depository亦寻求取得欧洲当局的批准，以持续为欧盟客户提供结算服务。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。