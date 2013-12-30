全球金融：CFTC授权新加坡交易所进行衍生品结算

路透新加坡12月30日 - 新加坡交易所(SGX)周一发布声明稿指出，美国商品期货交易委员会(CFTC)已经授权SGX作为一衍生品结算机构；SGX将成为亚洲第一家获得这一授权的交易所。

根据美国多德-弗兰克法案，CFTC要求所有为美国客户结算衍生品互换的结算中心向CFTC注册。

SGX表示，遵循最新美国法令及规范，新进以及现有的美国客户将可以通过该公司旗下的Singapore Exchange Derivatives Clearing Ltd (SGX-DC)结算衍生品合约。

SGX已经负责结算大量全球铁矿石互换合约，目前计画在明年初推出钢品期货及互换合约。

SGX表示，SGX-DC及SGX的证券结算中心The Central Depository亦寻求取得欧洲当局的批准，以持续为欧盟客户提供结算服务。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)