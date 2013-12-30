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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:52 BJT

****《港报快速浏览》--12月30日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：宾馆劏房林立，灾难迟早要来--明报                                  
 港报社评：远虑入不敷支力顶民粹压力--星岛日报                                
 港报社评：人币再创汇改新高，明年升幅料受抑制--信报                          
 港报社评：政府要脱派糖困，解铃须系铃人--经济日报                            
 港报社评：打击“影子宾馆”增加廉价宾馆--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：债息升未威胁股市--信报12月30日                                
 港报财经评论：明年必选三大股类--经济日报12月28日                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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