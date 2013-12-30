台湾股市：连四红续创29个月收盘高位，明日封关看小幅震荡

路透台北12月30日 - 台湾股市周一连四日收高，续创29个月收盘高位，表现强势优于区域股市。分析师认为台股短线表现强劲，今日带量上扬，已先行反应封关行情，明日封关日恐难再度大涨，或以小红小黑做收。

台湾加权股价指数 收涨1.04%至8,623.43点，前波收盘高位为2011年8月1日的8,701.38点。成交初值 为876.37亿台币，上日修正后为759.97亿。

凯基投顾分析师张明祥指出，台股短线已有过热迹象，预料本周数个交易日将在100-200点的上下区间震荡，暂时整理后再续看农历年前的元月行情。凯基预估台股大盘元月有机会测试8,900点。

〞政府政策做多，市场现在对元月行情的看法一致。〞他说。

张明祥指出，明年1月6日政策开放现股当冲，令受惠的金融类股于今日盘中表现相对强势；而资金由房市转往股市的消息，亦对台股本周整理后接续走高有所助益。

元大金控 今日收高4.96%，领涨金融保险类指数 收涨1.73%。

台湾财政部及金管会首长周一在立法院进行询答时表示，对明年台股展望乐观。财政部长张盛和表示，(明年)应有部分在房市的资金往股市前进。

台湾证券交易所资料显示，外资及陆资上日在台股买超56.77亿台币，连续第二日买超，两日来共买超63.70亿台币。