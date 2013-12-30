香港个股：永达汽车启动豪华车维修中心计划，拓展较高毛利售后市场

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 中国领先的汽车销售服务集团--永达汽车服务控股公司 旗下豪华车维修中心“车易修”首家门店周日在上海开业，明年计划再开至少五家店。这使得公司旗下毛利较高的售后服务业务除在传统4S店开展以外，又添新的业务增长点。
4S店是集整车销售、零配件、售后服务和信息反馈为一体的销售店，往往是一家店一个品牌，而永达的维修中心将服务于宝马、奥迪、沃尔沃和捷豹路虎等多个豪华车品牌。
永达汽车服务旗下永达汽车集团副总经理何敏表示，近几年来国内豪华车市场增长很快，客户群体越来越多，而前往4S店维修保养不仅路途远和等修时间较长，价格亦较高。而永达选择在大型居民区附近开设综合维修中心，方便顾客的同时还有服务价格的折扣，相信能吸引大量保修期已过的车主前来开展售后维修和保养，以及个性化的装潢美容和汽车续保业务。
交银国际近期研究报告指出，“车易修”维修业务作为永达汽车新增业务，将为豪华车品牌汽车客户提供就近的便捷维修服务，且由于维修价格较4S店低，该项业务毛利率水平将达到40%以上，随着车易修业务在上海及江浙地区的陆续启动及扩张，将增强永达汽车售后服务的增长潜力，提升公司综合盈利能力。
中国已是全球继美国之后第二大豪华和超豪华车市场，据麦肯锡此前预计，2016年中国将成为全球最大的豪华和超豪华车市场。快速上升的豪华车保有量，使得原有以4S店为核心的售后服务体系有点吃紧，业内人士预计，类似于发达国家的发展趋势，综合维修厂模式有望近期在国内加快发展。
永达汽车周一早盘报6.82港元，跌0.44%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。