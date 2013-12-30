香港个股：永达汽车启动豪华车维修中心计划，拓展较高毛利售后市场

路透上海12月30日 - 中国领先的汽车销售服务集团--永达汽车服务控股公司 旗下豪华车维修中心“车易修”首家门店周日在上海开业，明年计划再开至少五家店。这使得公司旗下毛利较高的售后服务业务除在传统4S店开展以外，又添新的业务增长点。

4S店是集整车销售、零配件、售后服务和信息反馈为一体的销售店，往往是一家店一个品牌，而永达的维修中心将服务于宝马、奥迪、沃尔沃和捷豹路虎等多个豪华车品牌。

永达汽车服务旗下永达汽车集团副总经理何敏表示，近几年来国内豪华车市场增长很快，客户群体越来越多，而前往4S店维修保养不仅路途远和等修时间较长，价格亦较高。而永达选择在大型居民区附近开设综合维修中心，方便顾客的同时还有服务价格的折扣，相信能吸引大量保修期已过的车主前来开展售后维修和保养，以及个性化的装潢美容和汽车续保业务。

交银国际近期研究报告指出，“车易修”维修业务作为永达汽车新增业务，将为豪华车品牌汽车客户提供就近的便捷维修服务，且由于维修价格较4S店低，该项业务毛利率水平将达到40%以上，随着车易修业务在上海及江浙地区的陆续启动及扩张，将增强永达汽车售后服务的增长潜力，提升公司综合盈利能力。

中国已是全球继美国之后第二大豪华和超豪华车市场，据麦肯锡此前预计，2016年中国将成为全球最大的豪华和超豪华车市场。快速上升的豪华车保有量，使得原有以4S店为核心的售后服务体系有点吃紧，业内人士预计，类似于发达国家的发展趋势，综合维修厂模式有望近期在国内加快发展。