版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 10:01 BJT

芝加哥期市：大豆期货回吐涨幅，因阿根廷降雨缓解高温

-----------------------------------0131GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 607.50 -1.50 -0.25% +0.25% 639.15 29

CBOT玉米 425.25 -2.25 -0.53% -0.23% 429.64 44

CBOT大豆 1309.50 -4.25 -0.32% +0.33% 1308.19 48

CBOT稻米 $15.36 $0.00 +0.00% -0.29% $15.52 46

美国原油 $100.28 -$0.04 -0.04% -0.04% $96.71 75

汇率

欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.02% +0.39%

美元/澳元 0.885 -0.002 -0.25% -0.49%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐