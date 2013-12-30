中国热股：全聚德开盘一度涨停，国家主席光临包子铺引发市场遐想

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 中国国家主席习近平上周末光顾北京老字号庆丰包子铺用餐，引发国内资本市场关注。北京知名餐饮品牌全聚德 周一开盘一度涨停。
周一全聚德以20.74元涨停价开盘，之后有所回落。开盘30分钟，该股报20.14元，涨6.84%或1.29元。
据国内媒体报导，庆丰包子铺一度被认为是聚德华天控股公司旗下公司，全聚德是后者的大股东之一，市场将全聚德视为“包子概念股”。不过，据媒体调查，庆丰包子铺与上市公司并无直接联系，庆丰包子铺属于北京西城区国资委旗下华天集团，属100%国资。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。