台湾汇市：台币实质汇价盘初第二日微升，年末美元卖压稍大

路透台北12月30日 - 台币兑美元 周一盘初略为趋升。汇银人士称，距年底只剩今、明两个交易日，出口商的美元卖压仍在，且银行间也有一些国际金融业务分行(OBU)的获利汇回，令盘初台币第二日趋升。

他们指出，部分出口商在上周台币贬破30元、却来不及卖出成交，在年底迫在眉睫之下，今日也有稍大的卖压；而盘初少数外商则低接美元，整体外商的方向并不明显。

〞年底有一些盈利，美元卖压需要消化，〞一位小型本地商银交易人士表示。

该交易员预期，年终之际包括出口商、银行美元转为台币的需求，令台币的实质交易汇价有所支撑；但预期央行仍可能促贬台币，台币年终收盘价料仍以偏弱看待。

交易员预估，今日成交区间料在29.90-30.01。早盘台币兑美元的成交区间在29.94-29.97，上日的实质交易区间在29.96-30.01。

周一亚洲汇市交易时段，日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。

当地时间10:07，交易员观察市场最新动态：

--台股 盘中升0.65%报8,590.92点。续创下今年来盘中新高位。

--台币兑美元 升8.1分报29.944。

--韩元兑美元 报1,055.5，上日收在1,053.9。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.90-30.01

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