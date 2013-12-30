台湾汇市：台币实质汇价盘初第二日微升，年末美元卖压稍大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月30日 - 台币兑美元 周一盘初略为趋升。汇银人士称，距年底只剩今、明两个交易日，出口商的美元卖压仍在，且银行间也有一些国际金融业务分行(OBU)的获利汇回，令盘初台币第二日趋升。
他们指出，部分出口商在上周台币贬破30元、却来不及卖出成交，在年底迫在眉睫之下，今日也有稍大的卖压；而盘初少数外商则低接美元，整体外商的方向并不明显。
〞年底有一些盈利，美元卖压需要消化，〞一位小型本地商银交易人士表示。
该交易员预期，年终之际包括出口商、银行美元转为台币的需求，令台币的实质交易汇价有所支撑；但预期央行仍可能促贬台币，台币年终收盘价料仍以偏弱看待。
交易员预估，今日成交区间料在29.90-30.01。早盘台币兑美元的成交区间在29.94-29.97，上日的实质交易区间在29.96-30.01。
周一亚洲汇市交易时段，日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。
当地时间10:07，交易员观察市场最新动态：
--台股 盘中升0.65%报8,590.92点。续创下今年来盘中新高位。
--台币兑美元 升8.1分报29.944。
--韩元兑美元 报1,055.5，上日收在1,053.9。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.90-30.01
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。