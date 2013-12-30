台湾债市：年底将近交投淡静，静待新年再行布局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月30日 - 时序逼近年底，市场预备封关气氛浓厚，令台湾债市周一盘初交投淡静。交易员表示，尽管美国指标10年期公债殖利率升破3%，但台债受到年关将近交易意愿低落影响，盘初并未反应且交投尚无成交纪录。
公债交易员指出，市场普遍抱持新历年后再行布局的操作心态，静待年后再反应美债殖利率弹升的议题 ，加上周一例行性交投清淡，以致早盘交投更加淡静。
“年底剩最后两天，大家都等到新历年过后再说。”一位证券债券交易员说。
美国指标公债收益率上周五升穿3%，至逾两年最高。美国公债2013年的表现几乎可以肯定将是数十年来表现最差的年份之一。指标10年期公债 收益率跌4/32，收益率报3.007%，稍早一度高见3.02%，根据路透数据，为2011年7月来最高。
观察市场最新动态：
* 时序越接近年底，预备封关气氛更加浓厚
* 周一例行性交投清淡
* 盘初市场交投相当淡静
* 美债10年券殖利率上日收高，亚洲盘当前报3.00%附近
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.66-1.69%
* 五年公债102/11：1.07-1.09%
* 五年公债103/02：1.10-1.13%
本地时间10:11时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率暂无成交纪录
* 102/11期五年公债殖利率暂无成交纪录
* 103/02期五年公债发行前交易殖利率暂无成交纪录
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--中东情势：伊朗与六大国将重启谈判，完善日内瓦协议细节 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。