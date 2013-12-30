台湾债市：年底将近交投淡静，静待新年再行布局

路透台北12月30日 - 时序逼近年底，市场预备封关气氛浓厚，令台湾债市周一盘初交投淡静。交易员表示，尽管美国指标10年期公债殖利率升破3%，但台债受到年关将近交易意愿低落影响，盘初并未反应且交投尚无成交纪录。

公债交易员指出，市场普遍抱持新历年后再行布局的操作心态，静待年后再反应美债殖利率弹升的议题 ，加上周一例行性交投清淡，以致早盘交投更加淡静。

美国指标公债收益率上周五升穿3%，至逾两年最高。美国公债2013年的表现几乎可以肯定将是数十年来表现最差的年份之一。指标10年期公债 收益率跌4/32，收益率报3.007%，稍早一度高见3.02%，根据路透数据，为2011年7月来最高。