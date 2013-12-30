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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 10:21 BJT

台湾债市：年底将近交投淡静，静待新年再行布局

路透台北12月30日 - 时序逼近年底，市场预备封关气氛浓厚，令台湾债市周一盘初交投淡静。交易员表示，尽管美国指标10年期公债殖利率升破3%，但台债受到年关将近交易意愿低落影响，盘初并未反应且交投尚无成交纪录。

公债交易员指出，市场普遍抱持新历年后再行布局的操作心态，静待年后再反应美债殖利率弹升的议题 ，加上周一例行性交投清淡，以致早盘交投更加淡静。

“年底剩最后两天，大家都等到新历年过后再说。”一位证券债券交易员说。

美国指标公债收益率上周五升穿3%，至逾两年最高。美国公债2013年的表现几乎可以肯定将是数十年来表现最差的年份之一。指标10年期公债 收益率跌4/32，收益率报3.007%，稍早一度高见3.02%，根据路透数据，为2011年7月来最高。

观察市场最新动态：

* 时序越接近年底，预备封关气氛更加浓厚

* 周一例行性交投清淡

* 盘初市场交投相当淡静

* 美债10年券殖利率上日收高，亚洲盘当前报3.00%附近

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.66-1.69%

* 五年公债102/11：1.07-1.09%

* 五年公债103/02：1.10-1.13%

本地时间10:11时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率暂无成交纪录

* 102/11期五年公债殖利率暂无成交纪录

* 103/02期五年公债发行前交易殖利率暂无成交纪录

以下为最新相关报导链接：

--美债一周展望：10年期公债收益率触及两年高位，预计2014年进一步走强

--一周经济焦点：2014年经济可望加速前行，但难有飞跃式发展

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