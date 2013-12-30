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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 10:51 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月30日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
 =============================================================================
 国开行             50           1    *5.4567%      固息金融债   12/26-2014/1/8 
                    80           3    *5.7316%                   12/26-2014/1/8 
                    80           5    *5.7460%                   12/26-2014/1/8               
                    60           7    *5.7876%                   12/26-2014/1/8 
                                  （中标收益率）
         
                                                                    
 国开行(交易所)    80          2      *5.80%        固息金融债   12/30-1/3
                   40          5      *5.84%        固息金融债   12/30-1/3
                             
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)
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