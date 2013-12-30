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市场报道 | 2013年 12月 30日 星期一 10:34 BJT

美国政经：民主党计划在国会新年重新开会时大力推动延长失业救济计划

路透华盛顿12月27日 - 美国总统奥巴马和民主党议员将在明年1月6日国会会期重开后，大力推动延长失业救济计划，若共和党议员阻挠，或将被贴上不关心中产阶级死活的标签。

面向130万名美国失业者的联邦失业救济计划于12月28日(周六)到期，由于国会正处在休会期，因此不可能在最后一刻拿出解决办法。

一旦美国失业者在领取本州失业金满26周之后不能继续领取，将转而领取联邦失业金。

参议院民主党领袖里德表示，将把延长失业金一事作为参议院1月6日重新开会时的首要问题。

该问题是一项经济议题的组成部分，这项议题旨在赢得美国中产阶级的支持。民主党在延长失业保险的同时，还力争提高最低薪资。

延长失业救济一事料将在共和党占优势的众议院受到阻挠，但民主党表示，他们日渐乐观地认为，此事将赢得政治支持。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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