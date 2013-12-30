美国政经：民主党计划在国会新年重新开会时大力推动延长失业救济计划

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透华盛顿12月27日 - 美国总统奥巴马和民主党议员将在明年1月6日国会会期重开后，大力推动延长失业救济计划，若共和党议员阻挠，或将被贴上不关心中产阶级死活的标签。
面向130万名美国失业者的联邦失业救济计划于12月28日(周六)到期，由于国会正处在休会期，因此不可能在最后一刻拿出解决办法。
一旦美国失业者在领取本州失业金满26周之后不能继续领取，将转而领取联邦失业金。
参议院民主党领袖里德表示，将把延长失业金一事作为参议院1月6日重新开会时的首要问题。
该问题是一项经济议题的组成部分，这项议题旨在赢得美国中产阶级的支持。民主党在延长失业保险的同时，还力争提高最低薪资。
延长失业救济一事料将在共和党占优势的众议院受到阻挠，但民主党表示，他们日渐乐观地认为，此事将赢得政治支持。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。