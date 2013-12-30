欧洲个股：英国政府或在2014年出售全部莱斯银行集团股份--报纸

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透12月30日 - 英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，英国政府可能在2014年出售所持莱斯银行集团 价值184亿英镑的全部股份。
该报报导，未来12个月政府将可能同时面向散户和机构投资者出清股份。
“业绩公布之后是进一步面向机构投资者售股的绝佳时期。之后在秋季进行出售的构想似乎可行，此时将同时考虑机构和散户投资者，”该报引述一名消息人士的话称。
英国政府今年9月卖出莱斯银行6%的股份，获得逾32亿英镑(52.8亿美元)。
政府目前持有莱斯银行约33%的股份，五年前该行与苏格兰皇家银行 获得政府救助。
莱斯银行周五在伦敦证交所收报0.7884英镑，估值为565亿英镑。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。