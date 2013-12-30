《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月30日

路透上海12月30日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(2013年12月30日-2014年1月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ===================================================================================== 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 80 2年 固息金融债 周五 上海证交所发行 40 5年 固息金融债 周五 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 -- 290 -290