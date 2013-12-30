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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 13:07 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月30日

路透上海12月30日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(2013年12月30日-2014年1月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    =====================================================================================
    
   2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元) 
    
     国开行        80       2年       固息金融债      周五         上海证交所发行 
                   40       5年       固息金融债      周五        
       
   3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
       --          290      -290
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