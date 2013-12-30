日本债市：公债价格涨跌互现，今年最后一个交易日交投清淡

10年期日债期货 跌2个跳动点至143.64，守在143.76的五日移动 均值下方。 今年迄今10年期日债收益率跌9个基点，该收益率或录得连续第四年连跌 走势。但其跌势不及更长期债券。 今年以来30年期公债收益率 跌26.5个基点，而20年期日 债收益率 跌19个基点。 周一，30年期日债收益率持平于1.710%，20年期日债收益率则升0.5个基 点，报1.565%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.000% +0.0 0.220% 10年期公债 0.705% -0.5 0.710% 20年期公债 1.565% +0.5 1.560% 30年期公债 1.710% +0.0 1.710% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.64 -0.02 143.66 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 石冠兰 审校 王兴亚)