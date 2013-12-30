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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 10:55 BJT

日本债市：公债价格涨跌互现，今年最后一个交易日交投清淡

10年期日债期货 跌2个跳动点至143.64，守在143.76的五日移动
均值下方。
    
    今年迄今10年期日债收益率跌9个基点，该收益率或录得连续第四年连跌
走势。但其跌势不及更长期债券。
    
    今年以来30年期公债收益率 跌26.5个基点，而20年期日
债收益率 跌19个基点。
    
    周一，30年期日债收益率持平于1.710%，20年期日债收益率则升0.5个基
点，报1.565%。
    
 
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
 
     两年期公债                       0.000%     +0.0    0.095%
     五年期公债                       0.000%     +0.0    0.220%
     10年期公债                       0.705%     -0.5    0.710%
     20年期公债                       1.565%     +0.5    1.560%
     30年期公债                       1.710%     +0.0    1.710%
     10年期公债期货  <0#JGB:>         143.64    -0.02    143.66
 
     注1：公债期货涨跌为点数。
     注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
 
    
    
     美国公债发行日程表               全球主要国家发债预告  [D/DIAR
 YCN]
     美债每日展望                     欧元区公债市场        [GVD/EU
 RCN]
     美国现货公债                     英国公债市场              [GB
 /CN]
     日本公债市场                     中国债市                  [CN
 /CN]
     台湾债市                         利率或央行相关报导  [INT|CEN-
 CMN]
     美国指标公债报价                 欧元区指标公债报价     <0#EUB
 MK=>
 
 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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