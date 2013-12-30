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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 10:54 BJT

越南汇率：越南央行2014年将维持美元/越南盾汇率浮动区间为2%

路透河内12月30日 - 越南央行在一份声明中称，明年将致力于维持美元/越南盾汇率浮动区间在2%以内。

“汇率的调整幅度将不超过2%，”越南央行在周五稍晚发布的声明中称。

越南央行在2013年6月将越南盾汇率中间价调降1%，称此举是为了准确反映外汇市场的供需情况。

声明还称，2014年贷款年化增长率将升至12-14%，而利率将保持稳定，与今年近似。(完)
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