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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 11:05 BJT

韩国股市：在淡静交投中几无变动，三星电子下跌

“观望态度占据主导。但由于市场企稳，人气不算糟糕，即使三星电子股价相对大跌，”Shinhan Investment & Securities分析师Han Beom-ho称。

三星电子 大跌1.9%至三个月低点，此前一当地媒体报导称，当季获利可能远逊于分析师预估。

“市场及投资者早就获知第四季企业财报可能疲弱，但当实际数据公布时，势必会造成市场波动，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。

另外，逢低承接买家追高现代汽车 ，该股大涨2%；12月迄今跌逾7.3%，因担心日圆兑韩元 走贬。

银行股支撑大盘，分项指数 上升1.6%，友利金融控股 和KB金融集团 分别大涨3.1%和2.2%。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
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