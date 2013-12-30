韩国股市：在淡静交投中几无变动，三星电子下跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“观望态度占据主导。但由于市场企稳，人气不算糟糕，即使三星电子股价相对大跌，”Shinhan Investment & Securities分析师Han Beom-ho称。
三星电子 大跌1.9%至三个月低点，此前一当地媒体报导称，当季获利可能远逊于分析师预估。
“市场及投资者早就获知第四季企业财报可能疲弱，但当实际数据公布时，势必会造成市场波动，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。
另外，逢低承接买家追高现代汽车 ，该股大涨2%；12月迄今跌逾7.3%，因担心日圆兑韩元 走贬。
银行股支撑大盘，分项指数 上升1.6%，友利金融控股 和KB金融集团 分别大涨3.1%和2.2%。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。