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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 11:01 BJT

台湾股市：逼近29个月高位，银行股挺升

路透台北12月30日 - 台湾股市周一盘中上扬0.75%，逼近29个月高位，因投资人看好明年民间投资前景。

0212 GMT时，加权股价指数 升至8,599.13点，表现优于其他市场，上日则为上扬0.58%。

金融保险类股 跳升1.2%，国泰金控 涨2.2%。

电子类股 涨0.73%，半导体类股 则涨0.92%。

台湾经济部敲定明年度三大投资招商目标金额，吸引外商投资，台商回台，及促进民间新增投资，合计1兆7,778亿台币，一旦达阵将刷新记录。 (完)
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