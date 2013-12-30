《香港已公布新股发行上市日程表》--12月30日

路透香港12月30日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *12/30-1/3 福建诺奇 1.5 3.05-4.32 2.03-2.88 1/9 建银国际 *12/27-1/2 中华包装 2 0.8-1.2 0.4-0.6 1/13 东英 11/29-12/6 M&G化工 23.53 38.8-45.9 1.65-1.95 不予进行 中信证券 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 不予进行 国泰君安 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- *12/30 雅高矿业 2.65 8.83 跌4.9% 美银美林 *12/30 工盖有限公司 0.5 0.8 升20% 大唐域高 12/20 光大银行 3.98 202.2 跌2.8% 中金、瑞银、摩根士丹 利和光大证券 12/20 创意家居 1.8 6.48 升5% 国泰君安 12/20 富贵鸟 8.81 11.7 升0.34% 中信证券 12/20 龙光地产 2.1 15.75 升2.4% 麦格理 12/20 东江集团 1.25 2.5 跌0.8% 招商证券 12/19 福寿园 3.33 16.65 升44.7% 花旗 12/19 康臣药业 4.36 10.9 升12.4% 中银国际 12/19 海螺创业 13.56 35.9 升23.9% 德意志 12/19 环亚智富 3.59 4.5 升28.7% 大和 12/19 嘉里物流 10.2 22 升0.2% 中银国际、花旗、汇丰 和摩根士丹利 12/12 信达资产管理 3.58 190.4 升25.7% 美银美林、瑞信、高盛 、摩根士丹利 12/12 秦皇岛港股份 5.25 43.6 跌6.3% 花旗、中金、汇丰 12/12 信义光能 不适用 不适用 升20%^ 花旗 12/12 金天医药 2.91 14.55 跌18.6% 摩根士丹利 12/11 时代地产 3.6 15.5 跌1.4% 瑞银和海通国际 12/11 怡益控股 1.2 0.6 升6.7% 瑞穗 12/11 益华百货 1.4 1.26 升5.7% 新华汇富 12/9 东鹏控股 2.94 7.33 跌8.2% 高盛 12/6 威雅利电子 介绍上市 不适用 升10.6%^ 八方金融 12/6 华禧控股 1.35 1.01 升11.1% 海通国际 12/5 中国美东汽车 1.8 4.5 跌4.4% 建银国际 12/4 金邦达宝嘉 5.39 10.78 升26% 中银国际和申银万国 12/3 eprint集团 0.78 0.978 跌7.7% 信达国际 11/29 凤凰医疗 7.38 14.8 升35.5% 德银和高盛 11/27 永盛新材料 1.18 1.18 升2.54% 海通国际 11/26 原生态牧业 2.7 33 跌3.7% 瑞信、中信建投、麦格 理 11/13 中国集成金融 2.68 2.68 升4.85% RaffAello和第一上海 11/12 徽商银行 3.53 92.2 升1.98% 中信证券、瑞银、摩根 大通、摩根士丹利和中 银国际 11/12 博雅互动 5.35 9.9 升13.8% 瑞信 11/8 普华和顺 3.18 12.72 升10.4% 摩根士丹利 11/6 重庆银行 6 42.5 跌0.17% 高盛 11/6 Mega Expo 1.33 0.8 升6.8% 铠盛 11/5 中国先锋医药 4.1 13.7 跌6.3% 瑞银 11/1 中国赛特集团 1.03 4.12 跌4.9% 星展亚洲和金英证券 10/31 景瑞控股 4.45 13.95 跌1.12% 德银和瑞银 10/31 毅德国际 2.15 16.5 持平 瑞银和摩根士丹利 10/28 中国汇融金融 2.18 8.18 持平 瑞银 10/28 卡宾服饰 2.53 4.4 升2.8% 美银美林和建银国际 10/16 毅信控股 0.93 0.93 升17.2% 丰盛融资 10/11 万嘉集团 介绍上市 不适用 跌32.5%^ 大有融资 10/11 中国绿岛科技 0.8 0.8 升15% 安信国际 10/11 巨星国际 1.38 1.55 升14.5% 海通国际 10/7 耐世特 2.8 20.2 跌8.2% 中银国际和摩根大通 10/3 云游控股 51 16 升32.4% 摩根士丹利和摩根大通 10/2 香港信贷 1.03 1.03 持平 卓亚 9/27 辉山乳业 2.67 101.1 跌3% 德银、高盛、汇丰和瑞 银 9/25 中滔环保 1.48 5 跌10.1% 中银国际 9/25 国际家居 2.81 6.07 升6% 中银国际 9/17 天喔国际 3.15 15.75 升16.5% 德意志和汇丰 9/12 利福地产 1.98 1.65 升7% 法国巴黎和百德能 8/15 通力电子 不适用 不适用 升11.7%^ 法国巴黎和金英 8/9 佳明集团 1.11 1.11 持平 信达国际 7/12 当代置业 1.49 6 持平 大和 7/12 中国铝罐 1 1 升32% 申银万国 7/11 智美控股 2.11 8.4 跌1.9% 中银国际 7/11 港大零售 2.13 1.07 持平 兴业侨丰融资 7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)