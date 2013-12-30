韩国汇市：韩元微跌，担心政府出手打压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
交易员表示，投资人慎防当局可能买进美元，此前企划财政部官员Eun Sung-soo表示，政府担心日圆兑韩元 的贬值速度。
韩国企划财政部周五表示，日圆 进一步贬值可能损及韩国出口商的竞争力，最终拖累经济成长。其并称，必要时将考虑反击对策。
由于日圆兑韩元没有直接的现汇交易，因此韩国当局可能需要削弱韩元兑美元，才能阻止韩元兑日圆进一步升值。
“在一外汇官员发表谈话后，市况变得审慎，”一当地银行交易员表示。其并称，他怀疑当局已经以温和方式干预市场。
日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。
日圆兑韩元交叉汇率今日稍早的买盘一度触及2008年9月以来最低水准，但随着韩元兑美元下跌，日圆兑韩元小升。
韩国指标综合股价指数 小升0.1%至2,004.24点。
3月三年期韩债期货 升0.09点，受外资买盘拉抬。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,055.2 1,053.9
日圆/韩元 10.0142/180 10.0221
韩国公债期货* 105.93 105.84
韩国综合股价指数 2,004.24 2,002.28
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。