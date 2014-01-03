《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(2013年12月30日-2014年1月3日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--继中国11月决定成立全面深化改革领导小组后，中共中央政治局召开会议宣告这一经济改革的顶层机构诞生，并决定由中国国家主席习近平担任组长。

--国务院总理李克强表示，2014年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。

--焦点：在外界对中国云山雾罩的地方政府性债务规模到底多大充满疑虑之际，2013年岁末中国审计署公布，截止当年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿人民币，2012年底负债率为36.74%。数据反映出的中国政府债务景象恰如高速公路上飞奔的跑车，安全带虽然牢固，但仍需在复杂的路面上小心驾驶。

--中国央行货币政策委员会称，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定。继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文称，人民币“外升内贬”是中国经济发展的阶段性现象。应加快推进人民币资本项目可兑换，加快企业“走出去”步伐，形成资本双向对称流动渠道。

--中国宏观经济先行指标--12月官方制造业PMI较上月出现回落，亦不及此前的市场预期，但仍位于荣枯线之上，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。受生产和新出口订单等指数拖累，汇丰12月中国制造业PMI终值较上月略有回落，不过仍然处于50上方。

--中国国土资源部副部长王世元表示，由于调查手段方式有所改进，第二次全国土地调查结果显示中国耕地较过去掌握数据多2亿亩，但这并不意味着耕地国情的改变，18亿亩耕地红线必须严守。

--国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣预计，2013年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。

--国家外汇管理局公布，中国9月末外债余额为8,229.18亿美元，比6月末增长6.6%。其中，登记外债余额为4,961.18亿美元（外债数据采集方式优化导致登记外债余额调增200.96亿美元），企业间贸易信贷余额为3,268亿美元。

--马年展望：中国经济在经历了蛇年的曲折前行后，能否在即将到来的马年一马平川？分析人士预期，中国虽已定调2014年继续积极财政和稳健货币的政策搭配，不过基于债务风险考虑，预计财政政策将更趋谨慎，赤字率不会扩大；而在诸多需要改革的领域中，金融，财税及涉及民生领域的改革或许会有实质突破。

--路透调查：2014年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。不过债市情绪仍难乐观，因中国经济动能稍有放缓但仍在合理区间，而流动性受春节等因素影响难以宽松，加之新债供给渐增，新股发行重启，以及利率市场化和机构资产负债调整继续发酵等。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行称，信贷资产证券化发起机构需保留不低于5%的基础资产信用风险，持有其发起资产证券化产品的比例不得低于该单证券化产品全部发行规模的5%。

--中国人民银行副行长、外管局局长易纲表示，现阶段中国外汇管理改革的着力点在于推进贸易和投资便利化，应尽快推动外汇管理重点向“负面清单”转变，深入研究价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。

--中国证监会发布通知称，要求保荐机构加强内部控制，通过加强信息披露及严格履行问核程序防范项目风险。今后在首次公开发行（IPO）企业审核过程中，不再设问核环节。

--在强调和鼓励上市公司现金分红的同时，中国也正在研究建立“以股代息”制度，丰富股利分配方式。中国证券报报导，作为上市公司分红制度的一项创新，有关部门正研究制定“以股代息”相关细则，有望尽快推出。

--针对12月20日尾盘大盘权重股异动事件，上海证券交易所经核查后认为，瑞银证券等四家境内券商当天在执行QFII(合格境外机构投资者)客户所委托的“调仓”交易指令时未能尽责，上交所将于近日对上述四家券商采取相应自律监管措施，并配合监管部门进行进一步调查。

--中国证监会网站公开信息显示，中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请日前已终止审查；该公司表示，出于战略调整的考虑，主动撤回了IPO上市申请材料。

--焦点：国家发改委最新表态，允许地方融资平台公司“借新还旧”及发债置换“高利短期债务”，业内人士指出，官方此举意在降低地方融资成本，缓解再融资风险，进一步降低违约引发系统性风险的可能。

--马年展望：受制于宏观经济面及资金面，2014年A股行情总体仍料为区间震荡走势。开年重启的A股首次公开发行（IPO）在造成二级市场“失血”的同时，亦会激活市场人气，题材股炒作或此起彼伏；而证券市场可能推出的种种创新，如个股期权、T+0交易（当日回转交易）等或令被低估的蓝筹股出现脉冲性行情的机会。

--马年展望：尽管2013年已翻过，但“钱荒”的记忆无疑仍让市场人士心有余悸。进入马年，在中国央行货币政策“降杠杆”主基调不变的背景下，外汇占款及财政存款投放两大传统因素难有振奋人心的支撑，令今年流动性前景不容乐观。回购利率今年总体仍面临上行压力。

--马年展望：中国银行家在即将到来的马年恐怕难有马到成功的喜悦。往昔高增长的岁月恰如一江春水向东流，不良核销压力与负债成本抬升，可能令上市银行2014年平均利润增速第一次降到仅有个位数。

--上海清算所正式推出人民币利率互换（IRS）集中清算业务，首批21家机构获批成为集中清算会员。市场人士指出，相对于传统的自行清算模式，IRS引入中央对手方集中清算，有利于规避交易后的交割违约风险，并释放对手方授信额度，活跃市场交易。

--中国证券报报导，凭借与支付宝合作的“余额宝”，按管理基金资产规模计，2012年还仅排在第50名的天弘基金，2013年末排名窜升至第二位，华夏基金则依旧居首。 ========================================================================== **行业/公司**

--中国正在加快推进资源产品价格改革，继阶梯电价后阶梯水价亦提上日程。发改委明确要求，在2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度，缺水地区应进一步加大价差。

--马年展望：中国房地产市场蛇年的好光景恐怕难在马年重现。受制于经济结构调整和中性偏紧的货币环境，以及需求此前得以一定程度释放和供给端的持续改善，2014年的房地产市场将从周期性高位滑落。

--部分热点城市密集收紧调控政策的效果有所显现，中国房价涨势在12月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，12月百城新建住宅均价环比连续19个月上升，涨幅基本持平于前月。