香港数据：11月出口值按年升5.8%，增速较上月有所回落

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 香港政府统计处周一公布，11月整体出口货值按年升5.8%，增速较上月有所回落；期内进口货值按年升5.2%。
11月份转口货值按年升6%，而港产品出口货值则下跌10.4%。
政府发言人表示，近月的出口表现有相对改善。受惠于先进市场较正面的发展，11月的商品出口在去年比较基数偏高下仍然录得稳健的按年增长。
发言人进一步指出，虽然严峻的风险看来有所减退，但外围的贸易环境仍然存在不明朗因素，包括美国联邦储备局货币政策的未来路径尚未清晰及其对新兴市场经济的可能影响，欧元区经济复苏不稳，以及一些主要新兴市场增长放缓。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年11月 +5.8 +6.0 +5.2
10月 +8.8 +9.1 +6.3
9月 +1.5 +1.8 +0.4
8月 -1.3 -1.2 -0.2
7月 +10.6 +10.9 +8.3
6月 -0.2 0.0 +1.4
5月 -1.0 -0.9 +1.7
4月 +9.0 +9.3 +7.7
3月 +11.2 +11.3 +11.3
2月 -16.9 -16.8 -18.3
1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9
11月 +10.5 +10.7 +9.0
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6
13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1
13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6
13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9
13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7
13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3
13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7
13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7
13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3
12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7
12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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