台湾经济：财政部长称12月出口情势不佳

路透台北12月30日 - 台湾财政部长周一在立法院询答时表示，12月出口“应该不是很好”，但他并未进一步详述细节。

财政部长张盛和周一在立法院接受询答时，做此表述。不过，张盛和部也表示，近几个月的外销订单都呈现正成长，这对明年的出口是正向的指标。

台湾11月出口金额248.88亿美元，较上年同期持平。去年（2012年度）12月的出口金额260.76亿美元。

“外销订单连续几个月正成长，对明年出口是好的，”张盛和说。