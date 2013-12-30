台湾经济：财政部长称12月出口情势不佳

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月30日 - 台湾财政部长周一在立法院询答时表示，12月出口“应该不是很好”，但他并未进一步详述细节。
财政部长张盛和周一在立法院接受询答时，做此表述。不过，张盛和部也表示，近几个月的外销订单都呈现正成长，这对明年的出口是正向的指标。
台湾11月出口金额248.88亿美元，较上年同期持平。去年（2012年度）12月的出口金额260.76亿美元。
“外销订单连续几个月正成长，对明年出口是好的，”张盛和说。
台湾11月外销订单较上年同期增0.8%，已是连续五个月的正成长，主因资讯通信及电子产品订单创新高。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。