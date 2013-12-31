《中国债券市场每日交易备忘》--12月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 宁海县城市建设投资4亿元人民币七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 海西州发展投资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 随州城市投资集团3亿元七年期固息债1380348，票面利率8.5% 镇江城市建设投资集团12亿元七年期固息债1380387，票面利率7.9% 鞍山高新技术产业4.5亿元七年期固息债1380397，票面利率8.5% 万达集团4.5亿元一年期短期融资券041354077，票面利率7.15% 大连普湾工程项目管理公司25亿元五年期中票101364016，票面利率8% 上海城投2亿美元三年期境内浮息中票(六个月美元Libor基准)101353015，票面利率3.3494% ============================================================================ 三、缴款： 南宁城投9亿元七年期固息债1380342，票面利率8.20% 锦州市城投10亿元七年期固息债1380394，票面利率8.50% 黄冈市城投16亿元七年期固息债1380395，票面利率8.60% 江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 国家电网公司30亿元10年期固息债038019到期兑付，票面利率4.61% 国家电网公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)038020到期兑付，基本利差1.75% 福建漳龙实业有限公司5亿元一年期短融041260097到期兑付，票面利率5.17% 09郑州银行债（092015）付息 09黄石城投债（0980189）付息 10黑金时代债（1080180）付息 10南宁城投债（1080181）付息 10太重债（1080182） 付息 11太仓资产债（1180201）付息 11宁海城投债（1180202）付息 11济宁债（1180203）付息 12柳州城投债（1280492）付息 12招远国资债（1280493）付息 12洛城投债（1280494）付息 12中山兴中债（1280495）付息 12宜城投债（1280496）付息 12滇世博中期票据（1282564）付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --继中国上月决定成立全面深化改革领导小组后，中共中央政治局周一召开会议宣告这一经济改革的顶层机构 诞生，并决定由中国国家主席习近平担任组长。 --五家公司周一晚间获新股发行批文，这意味着IPO正式重启。这五家公司分别是纽威阀门、新宝电器、楚天科 技、全通教育及我武生物，覆盖主板、中小板及创业板。 --在外界对中国云山雾罩的地方政府性债务规模到底多大充满疑虑之际，2013年岁末中国审计署公布，截止今 年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿人民币，2012年底负债率为36.74%。 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 边竞/曹巍浩)