《全球汇市》日圆兑美元触及五年低位，欧元兑美元逼近两年高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。
不过倘若通缩风险加剧，欧元可能挫跌。欧元区通胀率自2011年达到3%之后一路稳步下滑，在最近几个月已经跌破1%。欧元区12月通胀数据将于1月7日出炉。
“若本周五的意大利通胀数据不及预期，大家也许会认为欧元区下周的通胀数据可能令人失望，欧元走势或因此发生逆转，”Praevidentia的Yamamoto说。
此外，英镑兑美元 升至1.6577美元，为2011年8月以来最高。澳元兑美元 徘徊在三年低点附近，报0.8846美元；今年迄今已下挫近15%。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3745 1.3741 +0.03 +4.18 1.3194
美元/日圆 105.29 105.15 +0.13 +21.39 86.74
欧元/日圆 144.72 144.49 +0.16 +26.44 114.46
美元/瑞郎 0.8918 0.8913 +0.06 -2.59 0.9155
英镑/美元 1.6474 1.6478 -0.02 +1.37 1.6251
美元/加元 1.0709 1.0703 +0.06 +7.94 0.9921
澳元/美元 0.8850 0.8868 -0.20 -14.85 1.0393
新西兰元/美元 0.8131 0.8145 -0.17 -1.84 0.8283
澳元/日圆 93.180 93.250 -0.08 +3.38 90.130
新西兰元/日圆 85.630 85.640 -0.01 +19.20 71.840
英镑/日圆 173.45 173.27 +0.10 +23.17 140.82
澳元/新西兰元 1.0876 1.0876 +0.00 -13.27 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。