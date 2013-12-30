《全球汇市》日圆兑美元触及五年低位，欧元兑美元逼近两年高位

德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。

不过倘若通缩风险加剧，欧元可能挫跌。欧元区通胀率自2011年达到3%之后一路稳步下滑，在最近几个月已经跌破1%。欧元区12月通胀数据将于1月7日出炉。

“若本周五的意大利通胀数据不及预期，大家也许会认为欧元区下周的通胀数据可能令人失望，欧元走势或因此发生逆转，”Praevidentia的Yamamoto说。

此外，英镑兑美元 升至1.6577美元，为2011年8月以来最高。澳元兑美元 徘徊在三年低点附近，报0.8846美元；今年迄今已下挫近15%。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3745 1.3741 +0.03 +4.18 1.3194

美元/日圆 105.29 105.15 +0.13 +21.39 86.74

欧元/日圆 144.72 144.49 +0.16 +26.44 114.46

美元/瑞郎 0.8918 0.8913 +0.06 -2.59 0.9155

英镑/美元 1.6474 1.6478 -0.02 +1.37 1.6251

美元/加元 1.0709 1.0703 +0.06 +7.94 0.9921

澳元/美元 0.8850 0.8868 -0.20 -14.85 1.0393

新西兰元/美元 0.8131 0.8145 -0.17 -1.84 0.8283

澳元/日圆 93.180 93.250 -0.08 +3.38 90.130

新西兰元/日圆 85.630 85.640 -0.01 +19.20 71.840

英镑/日圆 173.45 173.27 +0.10 +23.17 140.82

澳元/新西兰元 1.0876 1.0876 +0.00 -13.27 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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