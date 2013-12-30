台湾股市：财金首长称对明年台股展望相当乐观

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月30日 - 台湾财政部及金管会首长周一在立法院进行询答时表示，对明年台股 展望相当乐观，主因明年的经济成长较今年为高。
台北股市周一盘中上扬0.75%，一度逼近29个月高位。本地时间11:35加权股价指数升0.73%报8,597.56点，表现优于其他市场。
金管会主委曾铭宗和财政部长张盛和在立法院询答时做出上述表示。他们认为，台股不论在基本面、资金面或是国际的情势，明年的情况都会比今年佳，对明年台股的看法相当乐观。
〞(对明年)是乐观的，不会比今年差，...因为国内国际的情况相当良好。〞金管会主委曾铭宗说
他表示，在产业基本面方面，今年上市公司前三季获利较去年同期增59%，这表示基本面相当良好；二是资金面，至少短期内应能够维持相当宽松的局面，三是明年的经济成长率目前各方的预估在2.59%-3.8%之间，跟今年(的1.74%)相对比为佳，四是国外的情况比较好，比如欧、美的经济成长较佳。
财政部长张盛和也表示，房市已经在高原期了，〞(明年)应该会有一部分在房市的资金往股市去，资金应该会往报酬率高的地方去，〞
台湾主计总处11月底时预估今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法较为悲观。目前其他预测机构预估明年台湾的经济成长率多在3%上下不远。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。