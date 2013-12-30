台湾股市：财金首长称对明年台股展望相当乐观

路透台北12月30日 - 台湾财政部及金管会首长周一在立法院进行询答时表示，对明年台股 展望相当乐观，主因明年的经济成长较今年为高。

台北股市周一盘中上扬0.75%，一度逼近29个月高位。本地时间11:35加权股价指数升0.73%报8,597.56点，表现优于其他市场。

金管会主委曾铭宗和财政部长张盛和在立法院询答时做出上述表示。他们认为，台股不论在基本面、资金面或是国际的情势，明年的情况都会比今年佳，对明年台股的看法相当乐观。

〞(对明年)是乐观的，不会比今年差，...因为国内国际的情况相当良好。〞金管会主委曾铭宗说

他表示，在产业基本面方面，今年上市公司前三季获利较去年同期增59%，这表示基本面相当良好；二是资金面，至少短期内应能够维持相当宽松的局面，三是明年的经济成长率目前各方的预估在2.59%-3.8%之间，跟今年(的1.74%)相对比为佳，四是国外的情况比较好，比如欧、美的经济成长较佳。

财政部长张盛和也表示，房市已经在高原期了，〞(明年)应该会有一部分在房市的资金往股市去，资金应该会往报酬率高的地方去，〞