香港个股：中旅国际斥资2亿元人民币参与开发桂林两核心景区

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 经营旅游景区的香港中旅国际投资有限公司 周一宣布，将以约2亿元人民币收购并成立一家中外合资公司，开发桂林的核心景区--芦笛岩景区和滨江景区。
中旅国际的新闻稿称，将以约2亿元收购桂林旅游发展总公司全资子公司桂林旅游发展投资有限责任公司51%股权，成立港中旅控股的中外合资公司，以共同开发该两个景区。
芦笛岩景区被评为中国十大最美溶洞，而滨江景区位于漓江核心区域，拥有被誉为“漓江守护神”的伏波山和被誉为“江山会景处”的叠彩山。
中旅国际表示，此次进入桂林符合其发展自然和人文景区业务的战略规划，并可深入探索景区业务发展模式、丰富旅游产品业态，有利于公司占领景区行业制高点。
中旅国际早盘尾段跌0.6%，报1.65港元。过去一个月跌近3%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。