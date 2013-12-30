台湾债市：RP利率持平，投信端走钱幅度仍小

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平上日。证券商RP交易员表示，为因应年底资金效应，部分券源已提前避开落点年底，加以投信端走钱幅度仍小，不影响资金调度，令年底RP成交利率维持在既有区间低位。
市场人士指出，年底仅剩今、明两天交易日，投信端资金依旧有少量赎回的情况，且投信端为因应年底可能的赎回压力，资金配置仍倾向落点年内，惟投信端近期资金赎回压力并不大，RP市场年底资金调度仍颇为顺畅。
“今天都这样了，明天应该不会紧了。”一位证券商交易员称。
大型票券商亦表示，目前RP券源都以到期续作为主，年底仅感受到投信端资金有少部份走钱，明日为年底最后一个交易日，资金调度应该很好过关。
另有一位证券资调人士称，本周大额公司债交割就属今日交割的台电公司债90亿台币，不过台电当日亦有还本付息33亿、中钢公司债也有延至周一的还本付息65亿，就抵销掉台电交割的紧缩因子，此外本周四紧缩因子尚有交割91天期国库券，预计金额300亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.57-0.58%，同于上日；一个月公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，和上日大致相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.54%，大致持平上日；约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.58%，也大致同上日。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。