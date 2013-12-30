台湾债市：RP利率持平，投信端走钱幅度仍小

路透台北12月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平上日。证券商RP交易员表示，为因应年底资金效应，部分券源已提前避开落点年底，加以投信端走钱幅度仍小，不影响资金调度，令年底RP成交利率维持在既有区间低位。

市场人士指出，年底仅剩今、明两天交易日，投信端资金依旧有少量赎回的情况，且投信端为因应年底可能的赎回压力，资金配置仍倾向落点年内，惟投信端近期资金赎回压力并不大，RP市场年底资金调度仍颇为顺畅。

“今天都这样了，明天应该不会紧了。”一位证券商交易员称。

大型票券商亦表示，目前RP券源都以到期续作为主，年底仅感受到投信端资金有少部份走钱，明日为年底最后一个交易日，资金调度应该很好过关。

另有一位证券资调人士称，本周大额公司债交割就属今日交割的台电公司债90亿台币，不过台电当日亦有还本付息33亿、中钢公司债也有延至周一的还本付息65亿，就抵销掉台电交割的紧缩因子，此外本周四紧缩因子尚有交割91天期国库券，预计金额300亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.57-0.58%，同于上日；一个月公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，和上日大致相同。