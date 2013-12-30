《交易视点》资金面料由宽松转入紧平衡，收益率震荡概率大--广发银行

路透上海12月30日 - 中国广发银行最新报告认为，本周值得关注的是资金状况，1月份开始，一系列的因素可能令资金回到紧平衡状态，而不是目前的相对宽松，收益率保持震荡的概率很大。

数据方面中采PMI，预计仍在50%以上，经济运行经过三季度的回暖后，进入稳定期，并有可能出现增速回落，但对市场来说影响不大。

**2014年机构再战**

具体来看，本周初，资金必然会继续保持宽松状态，年末银行体系资金回流会非常明显。不过1月份开始，市场或许将重新开始担忧流动性状况。首先需要应对的是5号缴准，然后是财政存款3000-4000亿的上缴，接着是春节现金漏损等，相信资金会维持在紧平衡状态。

债券方面，1月份有些许利好因素，首先，供给不会太多，有望刺激机构的配置需求；第二，新年新额度，在2013年遭遇重大挫折的机构们，2014年满血再战，或许会有一波需求。毕竟随着利率走高，“踏空”可能性越来越大，虽然不是什么趋势性的利率下行，但一旦有风吹草动，交易盘会继续参与，而且2014年满血复活，更会刺激机构做多债券的动力。当然，5年以下中短端较安全。

IRS走势可能跟债券有所区别。Fixing水平是制约IRS下行的重要因素，但目前IRS利率超过fixing，要想大幅上行也难，尤其是长端。所以IRS利率保持震荡概率很大，即使资金宽松，只要fixing不下去，IRS就下不去。操作上，我们建议IRS观望为主，如果短端利率明显下行，可以考虑支付固定利率。

上周，经过央行调控以及财政存款的帮助，资金面开始宽松，回购利率逐步下降，机构融出隔夜资金的意愿增强，但跨年资金需求依然旺盛。债券和IRS利率总体小幅回落。接近年末，不少机构即将“关帐”，债券和IRS市场开始进入平静期，利率波幅很小，国债曲线整体下降了大约2bp，金融债则陡峭化，短端持平，长端则上行1bp左右。

令市场担忧的资金利率则易上难下，R007在年末阶段稳定在5%左右。由此，IRS利率也偏高，并未随着资金状况好转而回落，基本持平上周。从上周央行的政策操作来看，其依然是想维护资金面平稳，在年末财政存款集中投放的情况下，并不想过多投放资金。因此7天逆回购只有290亿，停止14天逆回购，SLO并未续作。

**1月资金仍有压力**

上周资金面开始宽松，R007由之前的9%回落至5%，短端资金供给非常充足，甚至有2.7%的隔夜资金成交。当然，长端回购利率依然较高，说明整个市场对1月份资金状况并不放心，14天以上资金均在6%以上。根据前面的分析，后期资金确实面临不小压力。

本周，资金会继续保持宽松节奏，隔夜资金供给充足，7天供给相比上周也会明显增多，市场目光会集中在1月6号这个缴准关键点。第一轮冲击应该不大，资金会继续宽松，但随后的财政存款上缴，现金需求等压力会逐渐显现。

央行方面，我们理解为“救急不救穷”，保持资金供求的稳定平衡是公开市场的思路，只有当资金明显收紧时，我们才会看到SLO、SLF等。

上周债市平静，资金宽松对债市的刺激不大，全周收益率波动在4bp以内。国债相对敏感，收益率下行3-4bp，其中7年期的130020与国债期货联动，最为活跃。金融债则受到供给持续偏多的影响，收益率几乎持平，曲线陡峭化，长端小幅上行1bp。目前国债和金融债利差较大，同期限国债反税后相比国开债已经没有优势。

本周，债市依然会保持平静，收益率变动不大。宽松的资金面或许会刺激短端品种。对现在的收益率水平来说，我们建议适当参与5年以下中短端品种，轻仓持有长端.

上周IRS利率平稳，FR007大幅回落至5.0%左右，基本与IRS利率持平。此次IRS利率并未由于fixing的大幅回落而明显走低，说明机构对未来资金面还是非常谨慎。Repo IRS曲线几乎与上周持平，曲线略有陡峭，长端下降较慢。在基本面预期将逐步变弱的情况下，长端IRS利率很难大幅上涨，资金面带来的波动主要是短端，因此1*5等spread交易相对活跃。

本周，资金面会继续保持宽松状态，市场在年末交易会比较清淡。预计本周IRS利率会随着R007的波动而波动，除非R007有明显下降，否则IRS很难下行。毕竟1月份资金扰动较多，IRS短端很可能再度上涨。综合来看，我们认为可以保持观望，如果短端利率明显下行，可以考虑支付固定利率。(完)