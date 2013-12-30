中国汇市：人民币即期早盘再创新高，年末成交有限但升值预期犹在

* 人民币即期早盘再创新高

* 中间价亦续创历史记录

* 年末成交淡静，但升值预期犹在

* 预期年内升值至6.06元左右

路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期 周一早盘延续上周五升值势头，盘中一度攀升至6.0640元，再创历史新高。中间价续创新高，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继续发酵，推动即期再创新高。

不过交易员指出，2013年仅剩最后两天交易，结购汇都相对淡静，和上周五不同，今天没什么美元买盘，市场在人民币升值预期下由客盘推动升值，但成交量相对有限。截至目前，人民币即期的成交额仅为41亿美元。

“市场的预期还是往下，空头很多，...这一轮升值估计到6.06就差不多了，元旦之后应该会稳一稳。”北京一国有银行交易员指出。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.0642元，再创历史新高，上日收报6.0686元。今日人民币兑美元中间价 为6.1024元，续创纪录高位，上日中间价为6.1050元。

人民币本周一延续上周五大幅上涨行情，人民币汇市出现久违的大起大落。上海一股份制行交易员指出，历来每年的年末都会出现当年的最高价，今年可能也不例外，而今天的行情也就是跟随中间价在走，没有太多的其他影响因素，明年料继续升值。

全球市场方面，日圆兑美元周一跌至五年低位，年内至今的跌幅扩大至逾17%，因为对全球经济的信心改善以及投资者风险偏好升温，且预期日本央行或出台更多刺激措施。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1295/38，上日尾盘为6.1315。

北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0695/25元，上一交易日尾盘报6.0700元。