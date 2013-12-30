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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 12:12 BJT

中国社会：新疆喀什民警击毙八名持刀暴徒，抓获一人--天山网

路透北京12月30日 - 中国新疆官方新闻门户网站--天山网(www.ts.cn/)报导称，新疆公安民警周一击毙八名持刀暴徒，抓获一人。相关情况正在进一步调查中。

报导称，周一早晨6点30分许，有九名暴徒持砍刀袭击新疆喀什地区莎车县公安局，投掷爆炸装置，纵火焚烧警车。

新疆日前发生多起暴徒袭击事件。此前在11月16日阿布拉·艾海提等九名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所，致使两名协警牺牲，两名民警受伤，暴徒被当场全部击毙；此后在12月中旬，喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒投掷爆炸装置及持砍刀袭击，民警击毙14人，抓获犯罪嫌疑人两人。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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