中国社会：新疆喀什民警击毙八名持刀暴徒，抓获一人--天山网

新疆日前发生多起暴徒袭击事件。此前在11月16日阿布拉·艾海提等九名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所，致使两名协警牺牲，两名民警受伤，暴徒被当场全部击毙；此后在12月中旬，喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒投掷爆炸装置及持砍刀袭击，民警击毙14人，抓获犯罪嫌疑人两人。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)