中国社会：新疆喀什民警击毙八名持刀暴徒，抓获一人--天山网

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月30日 - 中国新疆官方新闻门户网站--天山网(www.ts.cn/)报导称，新疆公安民警周一击毙八名持刀暴徒，抓获一人。相关情况正在进一步调查中。
报导称，周一早晨6点30分许，有九名暴徒持砍刀袭击新疆喀什地区莎车县公安局，投掷爆炸装置，纵火焚烧警车。
新疆日前发生多起暴徒袭击事件。此前在11月16日阿布拉·艾海提等九名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所，致使两名协警牺牲，两名民警受伤，暴徒被当场全部击毙；此后在12月中旬，喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒投掷爆炸装置及持砍刀袭击，民警击毙14人，抓获犯罪嫌疑人两人。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。