中国货币市场：回购利率续下行，年内资金无虞机构视线渐转向春节备付

路透上海12月30日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周一继续下行，其中七天品种近两周来首次跌至5%以下；短期资金供给充裕，年内流动性无虞，机构视线逐渐转向春节备付，一个月以上的长期资金需求日渐增多。

交易员并称，临近年末，有些大行已开始停止跨年交易，不过七天以内短期资金供给仍较为充足。

“有一些大行已经不做交易了，要结算了，不过七天以内都好借，14天、21天也还都OK，加权(价)都能借得到。”华东一银行交易员表示，

她还谈到，相对于短期资金的充裕，一个月以上的资金供应则较为紧张，尤其是两个月品种由于跨春节，实际可成交的价格明显高于当前的加权均价。

“大行现在就出到21天的，一个月的就不太出了，两个月的出的也不多，需求很大。”她并称。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1781 3.3931 -21.50

七天 4.8949 5.1005 -20.56

14天 6.0696 6.1149 -4.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 23.2000 20.2500 +295.00

七天 9.3100 7.6300 +168.00

14天 7.3000 6.5000 +80.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2400 3.5900 -35.00

七天 4.8600 5.0800 -22.00

14天 5.8500 5.9600 -11.00

Shibor

其中:隔夜 3.2050 3.5130 -30.80

七天 4.8410 5.0670 -22.60

三个月 5.5530 5.5465 +0.65