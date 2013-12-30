更新版 1-企业结盟：卡骆驰宣布黑石将斥资2亿美元购买该公司可转换优先股

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增细节)
路透纽约12月29日 - 美国鞋业公司卡骆驰(Crocs) 在周日晚间宣布，黑石集团(百仕通) 将投资2亿美元，收购该公司13%股份。
黑石公司的2亿美元投资将购买卡骆驰的可转换优先股，如果满足规定条件，三年后这些优先股可以转为普通股。黑石集团还将获得两个董事会席位。
这部分优先股的股息率为6%，并可以每股14.50美元的转股价格转成普通股。
卡骆驰还宣布，该公司执行长John McCarvel计划在4月退休，并放弃在董事会中席位。
“我们将招聘一名新执行长，其将与新董事会共同优化我们的短期和长期战略规划，其中包括进一步侧重于利润的增长，对营收增长的重视程度相对降低，”公司董事长Thomas Smach在声明中称。
据卡骆驰网站介绍，该公司成立于2002年，以其独有的闭合式细胞树脂材料Croslite生产300多款鞋，并在全球125个国家销售。
卡洛驰第三季营收下滑2%，因美洲和日本市场疲软。公司表示，美国人在服装、鞋类等消费品方面的非必要支出下降。
公司预期第四季营收将在此前预估区间2.20-2.25亿美元区间的低档，预计每股亏损接近0.23美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第四季每股亏损为0.20美元，营收为2.223亿美元。
稍早华尔街日报援引卡骆驰财务长Jeff Lasher的话报导，黑石将投资2亿美元，收购该公司13%股份。 (完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。