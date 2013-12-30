更新版 1-企业结盟：卡骆驰宣布黑石将斥资2亿美元购买该公司可转换优先股

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路透纽约12月29日 - 美国鞋业公司卡骆驰(Crocs) 在周日晚间宣布，黑石集团(百仕通) 将投资2亿美元，收购该公司13%股份。

黑石公司的2亿美元投资将购买卡骆驰的可转换优先股，如果满足规定条件，三年后这些优先股可以转为普通股。黑石集团还将获得两个董事会席位。

这部分优先股的股息率为6%，并可以每股14.50美元的转股价格转成普通股。

卡骆驰还宣布，该公司执行长John McCarvel计划在4月退休，并放弃在董事会中席位。

“我们将招聘一名新执行长，其将与新董事会共同优化我们的短期和长期战略规划，其中包括进一步侧重于利润的增长，对营收增长的重视程度相对降低，”公司董事长Thomas Smach在声明中称。

据卡骆驰网站介绍，该公司成立于2002年，以其独有的闭合式细胞树脂材料Croslite生产300多款鞋，并在全球125个国家销售。

卡洛驰第三季营收下滑2%，因美洲和日本市场疲软。公司表示，美国人在服装、鞋类等消费品方面的非必要支出下降。

公司预期第四季营收将在此前预估区间2.20-2.25亿美元区间的低档，预计每股亏损接近0.23美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第四季每股亏损为0.20美元，营收为2.223亿美元。

稍早华尔街日报援引卡骆驰财务长Jeff Lasher的话报导，黑石将投资2亿美元，收购该公司13%股份。 (完)