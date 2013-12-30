中国债市动态：现券弱势盘整，年底临近机构交易兴趣清淡

路透北京12月30日 - 中国银行间市场周一早盘现券弱势盘整。市场人士指出，年底渐近，机构多忙于流动性安排、账目处理等杂务，交易兴趣很淡，政金债表现较国债略弱一些；除继续关注流动性走势外，亦重视明年各主要发行人的新债发行计划。

“我们主要在做跨年的流动性安排，国债买盘还可以，金融债还是弱，”上海一券商投资经理称。

上海一大型银行交易员亦表示，市场交投很清淡，其多忙于各式各样的报告撰写，节前交易的意愿很低，以给中后台留出充足的账目处理时间。

上述投资经理并指出，近期国债和政金债走势的分化，源于机构对明年两品种净供给量不同估计；春节前流动性预期趋紧，市场开年行情的预期在降温，“有机构开年想卖”。

剩余期限约6.8年的固息国债130020券最新双边报价对应收益率 为4.60%/4.52%，上日尾盘为4.60%/4.53%；剩余期限约4.8年的固息政金债130425券最新双边报价对应收益率 为5.90/5.20%，上日尾盘为5.77%/5.32%