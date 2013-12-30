中国债市动态：现券弱势盘整，年底临近机构交易兴趣清淡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月30日 - 中国银行间市场周一早盘现券弱势盘整。市场人士指出，年底渐近，机构多忙于流动性安排、账目处理等杂务，交易兴趣很淡，政金债表现较国债略弱一些；除继续关注流动性走势外，亦重视明年各主要发行人的新债发行计划。
“我们主要在做跨年的流动性安排，国债买盘还可以，金融债还是弱，”上海一券商投资经理称。
上海一大型银行交易员亦表示，市场交投很清淡，其多忙于各式各样的报告撰写，节前交易的意愿很低，以给中后台留出充足的账目处理时间。
上述投资经理并指出，近期国债和政金债走势的分化，源于机构对明年两品种净供给量不同估计；春节前流动性预期趋紧，市场开年行情的预期在降温，“有机构开年想卖”。
剩余期限约6.8年的固息国债130020券最新双边报价对应收益率 为4.60%/4.52%，上日尾盘为4.60%/4.53%；剩余期限约4.8年的固息政金债130425券最新双边报价对应收益率 为5.90/5.20%，上日尾盘为5.77%/5.32%
五年期国债期货主力合约1403 早盘收报91.780元，涨0.258元，或0.28%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。