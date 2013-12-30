路透基点：中国生物制药将贷款案规模提高至1.65亿美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的中国生物制药有限公司将其三年期无担保定期贷款的规模，从1亿美元调高至1.65亿美元。
贷款已于12月20日签署。
兆丰国际商业银行(承贷2,400万美元)、工银亚洲(1,300万美元)与法国兴业银行(1,300万美元)是这笔尽力承销贷款案的牵头行兼额度分配行。
加入牵头行队伍的还有马来亚银行(承贷2,400万美元)、东亚银行(1,600万美元)、彰化商业银行(1,200万美元)、中国信托商业银行(1,200万美元)与台新国际商业银行(1,200万美元)。
台北富邦商业银行(承贷1,000万美元)、第一商业银行(800万美元)、华南商业银行(800万美元)与台湾合作金库银行(800万美元)分享主办行头衔。
台湾土地银行提供500万美元，作为安排行加入。
这笔子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。
银行以三种价码参贷：
承诺1,500万美元或以上者，获综合收益233.3个基点，其中费用100个基点，并取得牵头行头衔；
承诺1,000-1,400万美元者，综合收益225个基点，费用75个基点，取得主办行头衔；
承诺500-900万美元者，综合收益216.7个基点，费用50个基点，取得安排行头衔；
所筹资金将用于一般公司用途。
据中国生物制药有限公司公布，其在截至9月30日止的九个月营业额约74亿港元，增幅34%，净利润8.36亿港元，好于上年同期的6.271亿港元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。