香港股市：早盘微升但涨势受限，流动性担忧仍挥之不去

路透香港12月30日 - 香港股市周一早盘涨势受限，因内地股市回吐盘初多数涨幅。此前中国政府承诺明年将保持流动性和金融市场的稳定，但未能打动投资者。

中国国务院总理李克强到天津考察时表示，明年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。

恒生指数 早盘微升0.1%至23,261.59点，有望连续第四个交易日收高。恒生国企指数 下滑0.4%。

“在淡静市况中，基金尝试美化账面，此外权重周期股和金融股令大盘承压，”敦沛证券副总裁黄志阳称。