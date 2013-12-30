香港股市：早盘微升但涨势受限，流动性担忧仍挥之不去

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 香港股市周一早盘涨势受限，因内地股市回吐盘初多数涨幅。此前中国政府承诺明年将保持流动性和金融市场的稳定，但未能打动投资者。
中国国务院总理李克强到天津考察时表示，明年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。
恒生指数 早盘微升0.1%至23,261.59点，有望连续第四个交易日收高。恒生国企指数 下滑0.4%。
“在淡静市况中，基金尝试美化账面，此外权重周期股和金融股令大盘承压，”敦沛证券副总裁黄志阳称。
“隔夜拆借利率仍让人担忧，人行本周是否进行逆回购则是另一个关键问题，”他说。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。