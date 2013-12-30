路透基点：新鸿基地产签署49亿元人民币上海国金中心再融资案--RLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，新鸿基地产已经与11家银行签署一笔49亿元人民币(8.05亿美元)的三年期再融资贷款，资金将用于上海国金中心商场项目的再融资。

这11家银行分别是：兴业银行、华侨银行、上海浦东发展银行，以及巴黎银行(中国)、中国银行、东京日联三菱银行、汇丰控股、中国工商银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。后八家银行2011年1月向新鸿基地产提供了49亿元人民币三年期定期贷款，当时这笔贷款由新鸿基自行安排。

一名消息人士说，中国银行是这笔俱乐部贷款的代理行。

消息人士称，贷款利率为中国人民银行基准利率的95%，将每半年分期偿还。

签约仪式于12月23日举行。

筹得资金将为2011年贷款提供再融资。而2011年的贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资。

2011年那笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的90%，通过新鸿基子公司--Xin Lu One Properties Co Ltd、Shanghai Xin Lu Three Properties Co Ltd和Shanghai Xin Lu Two Properties Co Ltd借入的。

与此同时，新鸿基地产也在为上海闵行区一处地产项目寻求约60亿元的融资，该项目是与几家当地公司共同开发的。

另外，新鸿基地产在有12家协同主办行参与的高级联贷案中筹资138亿港元（17.8亿美元），并邀请银行业者参与年限为5.5年的普通联贷。 (完)