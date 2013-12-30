路透基点：新鸿基地产签署49亿元人民币上海国金中心再融资案--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，新鸿基地产已经与11家银行签署一笔49亿元人民币(8.05亿美元)的三年期再融资贷款，资金将用于上海国金中心商场项目的再融资。
这11家银行分别是：兴业银行、华侨银行、上海浦东发展银行，以及巴黎银行(中国)、中国银行、东京日联三菱银行、汇丰控股、中国工商银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。后八家银行2011年1月向新鸿基地产提供了49亿元人民币三年期定期贷款，当时这笔贷款由新鸿基自行安排。
一名消息人士说，中国银行是这笔俱乐部贷款的代理行。
消息人士称，贷款利率为中国人民银行基准利率的95%，将每半年分期偿还。
签约仪式于12月23日举行。
筹得资金将为2011年贷款提供再融资。而2011年的贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资。
2011年那笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的90%，通过新鸿基子公司--Xin Lu One Properties Co Ltd、Shanghai Xin Lu Three Properties Co Ltd和Shanghai Xin Lu Two Properties Co Ltd借入的。
与此同时，新鸿基地产也在为上海闵行区一处地产项目寻求约60亿元的融资，该项目是与几家当地公司共同开发的。
另外，新鸿基地产在有12家协同主办行参与的高级联贷案中筹资138亿港元（17.8亿美元），并邀请银行业者参与年限为5.5年的普通联贷。 (完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。