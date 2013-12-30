国际油市：布兰特原油期货小幅上涨，因南苏丹和利比亚情势不稳

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0516GMT，布兰特2月原油期货 上升0.19美元至每桶112.37美元，上周五结算价上涨0.20美元。
美国2月原油期货 持平在每桶100.32美元。上周五升破100美元关卡，为10月21日以来首见，结算价上涨0.77美元，受美国石油库存下滑所推动。
美国能源资料协会(EIA)周五公布的数据显示，上周美国原油库存减少470万桶，因墨西哥湾地区库存继续下降，即便美国石油产量达到25年高点。
南苏丹石油产量已减少近五分之一至每日20万桶，上周初因战事使得Unity省油田关闭。
利比亚石油设施保安威胁将关闭一个天然气管道，油田和港口的罢工或将升级。罢工导致该国石油出口锐减。
法国道达尔 五家炼厂的罢工结束，生产正恢复正常。此次罢工支撑了布兰特油价。
巴西国营石油公司Petroleo Brasileiro SA 所经营的海外石油平台起火，有两名工人受伤，并造成Marlim油田每日减产约2.2万桶。(完)
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(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。