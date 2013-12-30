国际油市：布兰特原油期货小幅上涨，因南苏丹和利比亚情势不稳

0516GMT，布兰特2月原油期货 上升0.19美元至每桶112.37美元，上周五结算价上涨0.20美元。

美国2月原油期货 持平在每桶100.32美元。上周五升破100美元关卡，为10月21日以来首见，结算价上涨0.77美元，受美国石油库存下滑所推动。

美国能源资料协会(EIA)周五公布的数据显示，上周美国原油库存减少470万桶，因墨西哥湾地区库存继续下降，即便美国石油产量达到25年高点。

南苏丹石油产量已减少近五分之一至每日20万桶，上周初因战事使得Unity省油田关闭。

利比亚石油设施保安威胁将关闭一个天然气管道，油田和港口的罢工或将升级。罢工导致该国石油出口锐减。

法国道达尔 五家炼厂的罢工结束，生产正恢复正常。此次罢工支撑了布兰特油价。

巴西国营石油公司Petroleo Brasileiro SA 所经营的海外石油平台起火，有两名工人受伤，并造成Marlim油田每日减产约2.2万桶。(完)

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