中港贸易：11月香港对中国黄金净出口量按月减少42%

路透香港12月30日 - 香港政府统计处周一数据显示，11月份香港对中国内地的黄金总 出口为107,357公斤（107.357吨），按月跌27.4%；月内净流入中国的黄金量按月减少42%。 据统计处提供的最新数据，11月由香港出口往中国的黄金数量为25,297公斤，转口至中 国的数量为82,060公斤；10月分别为18,374公斤和129,548公斤。 11月自中国进口的黄金数量为30,964公斤，比10月的16,732公斤大增85%。但月内由香 港净流入中国的黄金总量减少至76,393公斤，为今年以来的第三低。 1-11月香港出口到内地黄金总量为1,368,471公斤，其中86%为转口，14%为直接出口。 同期香港进口自内地黄金305,211公斤。 11月金价录得五个月来最大月度跌幅，回落逾5%，受美国经济数据强劲，股市上扬等因 素打压。而美国联储局本月稍早宣布将于1月起缩减买债计划，降低黄金作为抗通胀工具的 吸引力。 2013年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 8,134 43,169 51,303 23,967 27,336 2月 25,176 71,930 97,106 36,148 60,958 3月 42,070 181,449 223,519 87,334 136,185 4月 15,213 110,502 125,715 45,614 80,101 5月 9,209 117,740 126,949 18,168 108,781 6月 6,249 105,469 111,718 7,151 104,567 7月 16,449 112,783 129,232 12,847 116,385 8月 13,170 118,204 131,374 20,869 110,505 9月 12,816 103,490 116,306 5,392 110,914 10月 18,374 129,548 147,922 16,732 131,190 11月 25,297 82,060 107,357 30,964 76,393 资料来源：香港统计处（完） (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)