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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 17:50 BJT

中港贸易：11月香港对中国黄金净出口量按月减少42%

路透香港12月30日 - 香港政府统计处周一数据显示，11月份香港对中国内地的黄金总
出口为107,357公斤（107.357吨），按月跌27.4%；月内净流入中国的黄金量按月减少42%。
    
    据统计处提供的最新数据，11月由香港出口往中国的黄金数量为25,297公斤，转口至中
国的数量为82,060公斤；10月分别为18,374公斤和129,548公斤。
    
    11月自中国进口的黄金数量为30,964公斤，比10月的16,732公斤大增85%。但月内由香
港净流入中国的黄金总量减少至76,393公斤，为今年以来的第三低。
    
    1-11月香港出口到内地黄金总量为1,368,471公斤，其中86%为转口，14%为直接出口。
同期香港进口自内地黄金305,211公斤。
    
    11月金价录得五个月来最大月度跌幅，回落逾5%，受美国经济数据强劲，股市上扬等因
素打压。而美国联储局本月稍早宣布将于1月起缩减买债计划，降低黄金作为抗通胀工具的
吸引力。
       
  2013年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         8,134    43,169    51,303      23,967     27,336
     2月        25,176    71,930    97,106      36,148     60,958
     3月        42,070   181,449   223,519      87,334    136,185
     4月        15,213   110,502   125,715      45,614     80,101
     5月         9,209   117,740   126,949      18,168    108,781
     6月         6,249   105,469   111,718       7,151    104,567
     7月        16,449   112,783   129,232      12,847    116,385
     8月        13,170   118,204   131,374      20,869    110,505
     9月        12,816   103,490   116,306       5,392    110,914
    10月        18,374   129,548   147,922      16,732    131,190
    11月        25,297    82,060   107,357      30,964     76,393
 资料来源：香港统计处（完） 

 (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
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