印度经济：通胀限制了央行刺激经济成长的能力--央行总裁拉詹

路透孟买12月30日 - 印度央行总裁拉詹表示，控制通胀的挑战限制了央行刺激经济成长的能力，他并敦促政府继续整顿财政以支撑经济。

这些评论包含在央行周一公布的金融稳定报告的前言部分。印度央行在9月和10月总共升息50个基点后，本月意外维持利率不变。

分析师称，如果通胀率仍然偏高，印度央行明年初可能重启紧缩货币政策，即便经济增长率低于3月止财年创下的10年低点5%。

这份报告也重申了印度央行对银行业不良资产水平的担忧，并指出企业“倒闭”可能在彼此相联的银行体系引发问题蔓延。

“经济前景已经改善，出口增长重获动能，但成长力道仍然疲弱，”拉詹写道。

“控制通胀压力所面临的挑战限制了货币政策的施展空间。”

印度央行也指出，“国内储蓄下降及财政赤字相对偏高，”是印度经济面临的其他一些关键问题。

政府料将减少支出，以实现3月止财年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为4.8%的目标。

拉詹敦促政府继续推进政策改革并整顿财政，同时指出明年5月大选胜负难分的前景给投资者带来不确定性。

拉詹在前言中写道，“在当前环境下，投资者盼望政策确定性。”

他补充道，“一个稳定的新政府将有利于经济成长。”(完)