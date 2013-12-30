印度经济：通胀限制了央行刺激经济成长的能力--央行总裁拉詹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透孟买12月30日 - 印度央行总裁拉詹表示，控制通胀的挑战限制了央行刺激经济成长的能力，他并敦促政府继续整顿财政以支撑经济。
这些评论包含在央行周一公布的金融稳定报告的前言部分。印度央行在9月和10月总共升息50个基点后，本月意外维持利率不变。
分析师称，如果通胀率仍然偏高，印度央行明年初可能重启紧缩货币政策，即便经济增长率低于3月止财年创下的10年低点5%。
这份报告也重申了印度央行对银行业不良资产水平的担忧，并指出企业“倒闭”可能在彼此相联的银行体系引发问题蔓延。
“经济前景已经改善，出口增长重获动能，但成长力道仍然疲弱，”拉詹写道。
“控制通胀压力所面临的挑战限制了货币政策的施展空间。”
印度央行也指出，“国内储蓄下降及财政赤字相对偏高，”是印度经济面临的其他一些关键问题。
政府料将减少支出，以实现3月止财年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为4.8%的目标。
拉詹敦促政府继续推进政策改革并整顿财政，同时指出明年5月大选胜负难分的前景给投资者带来不确定性。
拉詹在前言中写道，“在当前环境下，投资者盼望政策确定性。”
他补充道，“一个稳定的新政府将有利于经济成长。”(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。