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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 14:20 BJT

韩国股市：收高创四周高位，今年涨幅为0.7%

低接买盘敲进近期受挫的汽车股，现代汽车 和双龙汽车 分别上涨3.1%和7.9%。

银行股亦得到支撑，友利金融控股 劲升3.9%，韩亚金融集团 升3.4%。

韩国股市周二和周三将因新年假期而休市，周四将较平常晚一小时开盘。(完) 　　
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